Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
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Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak

Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te duyarlı bir vatandaş, boş olan evini ihtiyaç sahibi kadın ve kızına ücretsiz olarak kiralarken, ev de belediye tarafından baştan aşağı yenilendi.

Bilecik'te duyarlı bir vatandaş, boş olan evini ihtiyaç sahibi kadın ve kızına ücretsiz olarak kiralarken, ev de belediye tarafından baştan aşağı yenilendi. Aylardır rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak.

Geçtiğimiz yıl kurulan Güzel Masa Dayanışma Mağazası çalışanları, bir yandan duyarlı ve hayırsever vatandaşlardan aldığı ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederken, diğer yandan da onlarca evi yeniden donatarak, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Kentte yaşayan duyarlı bir vatandaşın İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde evi, gerekli bakım ve onarım çalışması yapıldıktan sonra daha önce kömürlük katında kötü şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi kadın ve çocuğunun kullanımına sunuldu. Aylardır rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak olmanın mutluluğu yaşadılar.

"Rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına teslim ettik"

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, Güzel Market olarak güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Duyarlı bir vatandaşımız, çarşı merkezinde kullanmadığı eski evini, ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın kullanımına sunmak üzere bize teslim etti. Biz de Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birçok birim çalışanı ile evin gerekli bakım ve onarımını yaptık. Boya ve badana işlerini tamamladık. Daha sonra Güzel Market'teki beyaz ve mobilya eşyaları ile donattık. Daha önceleri gerçekten rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına eşyaları teslim ettik. Kendileri bu çalışmamızdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ettiler. Biz de yaptığımız bu tür çalışmalar ile mutlu oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Bilecik Belediyesi Güzel Market olarak şu ana kadar binlerce yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, binlerce oyuncağı çocuklara teslim ettiklerini ve 40'ı aşkın evi de yeniden donatarak, ihtiyaç sahibi insanların kullanımına sunduklarını kaydetti. - BİLECİK

Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak
Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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