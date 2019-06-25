Aylarca sular altında kalan Amik Ovası'nda pamuk tohumları filizlendi

HATAY - Aylarca sular altında kalan Amik Ovası'nda suların çekilmesiyle beraber toprakla buluşan tohumlar yüzünü gösterdi.

2018 yılı Aralık ayında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası'ndaki sular, 1 ay önce çekilmişti. Suların çekilmesiyle beraber Amik Ovası'ndaki topraklar tohumla buluştu. Bölgenin geçim kaynakları arasında ilk sırada yer alan pamuk tohumları ise kısa sürede filizlendi.

Suların Mayıs ayında çekilmesiyle Amik Ovası'nda pamuk tarımının diğer tarım noktalarına istinaden 15 gün geç başladığını belirten tarım işçisi Halil Bitkin, geç başlanmasına rağmen Amik Ovası'ndaki pamuğun diğer yerlere göre daha hızlı geliştiğini söyledi. Bitkin, "Dün başka bir noktada çalışıyorduk, su göllenmesinin yaşanmadığı bir yerdi. O noktalarda pamuklar zayıftı ama bu su taşmalarının yaşandığı noktalarda pamuklar çok güzel, hemen hemen bazı yerlerde çiçek bile tutmuş. Fakat ekimin daha önce olması gerekiyordu, sulardan dolayı olmadı. Su yüksek olduğu için verilen çiğit erimedi, su çekildikten sonra pamukları ektiler ve şuan pamuk çok güzel. Ekimin 10-15 gün geç başlamasına rağmen yetişecek durumda" dedi.

Pamuk işçiliği sürecinden de bahseden tarım işçisi Bitkin, "Burada ilk ekimlerde tarla sürülür, pamuk çiğiti gübre ile beraber ekilir ve bekletilir. Öncesinde Amik Ovası'ndaki tarlalar suyla kaplı olduğu için ekim yapılamadı. Daha sonra pamuk çiğiti ile gübreyi birleştirip ektiler. Ekilen çiğitleri bekletiyorlar, 1 aya kadar pamuk kendini pamuk kendini kurtarıyor. Pamuk kendini gösterince ara çapa vuruluyor daha sonra da ameleye giriyor. Bu süreçte pamukla beraber çıkan otları topluyoruz" dedi.

Amik Ovası'nın, diğer tarım bölgelerine göre daha serin olduğunu belirten Bitkin, "Amik Ovası, çoğu yere göre daha serin ve çok güzel. Bizim çalıştığımız tarla sahipleri de bizlere fazla baskı yapmıyor. Bu sezonlukta biraz baskı olsa çalışmak zor olur ama bizler rahat çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Diğer yandan, 6 ay boyunca sular altında kalan Aşağıoba köyünde evlerini terk eden vatandaşlar geri döndü.

Kaynak: İHA