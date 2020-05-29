Aylar sonra Van Gölü kıyısında ilk cuma namazı
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Aylar sonra Van Gölü kıyısında ilk cuma namazı

Aylar sonra Van Gölü kıyısında ilk cuma namazı Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında korona virüs tedbirleri kapsamında cemaat saf tutarak aylar sonra cuma namazı kıldı.

29.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:24

Aylar sonra Van Gölü kıyısında ilk cuma namazı

VAN - Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında korona virüs tedbirleri kapsamında cemaat saf tutarak aylar sonra cuma namazı kıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için aylar sonra sosyal mesafeli saf tuttu. Kent genelinde bazı cami ve avlularında, okul bahçeleri, parklar, kent meydanları gibi açık alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki 15 Temmuz Şehitler Parkına akın etti.

Burada alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafeli saflara geçen vatandaşlar, aradan geçen zamandan sonra huşuyla cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı cuma namazının ardından korona virüs salgının bitmesi için hep birlikte dualar edildi.

Tuşba Belediyesinden maske ve seccade desteği

15 Temmuz Şehitler Parkına cuma namazı için gelen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü. Parka hazırlıksız gelen bazı vatandaşlara da Tuşba Belediyesi görevlileri tarafından maske ve seccade verildi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın da katıldığı cuma namazı öncesi tüm vatandaşlara dezenfekte tutuldu.

(YLM-MSA-Y)

Aylar sonra Van Gölü kıyısında ilk cuma namazı

Kaynak: İHA

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