Aylar sonra ilk kez alışverişe çıktılar Yakışıklı popçu Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz ile önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülendiler







Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerine kapandıklarını ve ilk kez alışveriş için Nişantaşı'na çıktılarını söyleyen sevgililer, eldiven ve maske takarak salgına karşı önlem aldılar. Çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.& ;& ;



