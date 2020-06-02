Aylar sonra ilk kez alışverişe çıktılar
Yakışıklı popçu Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz ile önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülendiler
02.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:23
Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerine kapandıklarını ve ilk kez alışveriş için Nişantaşı'na çıktılarını söyleyen sevgililer, eldiven ve maske takarak salgına karşı önlem aldılar. Çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin