Aylar sonra dışarı çıkıp Abant'ı gezdiler
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Aylar sonra dışarı çıkıp Abant'ı gezdiler

Aylar sonra dışarı çıkıp Abant'ı gezdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi, pandeminin başından bu yana dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerine yönelik Abant Gölü gezi programı düzenledi.

Düzce Belediyesi, pandeminin başından bu yana dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerine yönelik Abant Gölü gezi programı düzenledi. 30 kişilik kafile aylar sonra ilk kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Düzce Belediyesi, yeni bir etkinliğe imza atarak huzurevi sakinlerini sevindirdi. 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaşlı bireyler için düzenlenen gezi programı ile yaşlı bireylerin sevinçleri ikiye katlandı. Düzce Belediyesi aylardır dışarı çıkmayan huzurevi sakinlerini Abant Gölü turuna göndererek hayır duası aldı.

Yaşlı bireyler gün boyu Abant Gölü kenarındaki mesire alanlarında, gürültüden uzak, temiz havayı ciğerlerine çekerek kuş cıvıltıları arasında yürüyüş yapıp, keyifli bir gün geçirecek olmanın heyecanını yaşadı.

Huzur evi sakinlerini yolcu eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Huzurevi yöneticilerimiz ile iletişime geçtik ve yaşlılarımız için böyle bir tur düzenleyerek mutlu etmek istedik. Onlar da bize olumlu yaklaştı. Önümüzdeki günlerde talep olduğu takdirde başka gezi programları da düzenleyeceğiz" ifadelerinde bulundu. Öte yandan huzurevi sakinleri Düzce Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - DÜZCE

Aylar sonra dışarı çıkıp Abant'ı gezdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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