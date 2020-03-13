"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: "Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı