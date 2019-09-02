Aylan bebeğin dramı film oluyor

Aylan bebeğin dramı film oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramı, ölümünün dördüncü yılında film oluyor.

02.09.2019 19:08
Aylan bebeğin dramı film oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramı, ölümünün dördüncü yılında film oluyor.


Bodrum ilçesinde çekimleri devam eden "Aylan Baby" adlı filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya da dört yıl önce tüm dünyanın güne ağlayarak başladığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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