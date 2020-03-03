Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar
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Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar

Minik bir çocuğun Midilli açıklarında boğulması üzerine acı hatıraların tekrar canlandığını dile Aylan bebeğin babası, "Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar" dedi.

03.03.2020 07:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 07:10
Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayatta kalmak ve 'insan gibi yaşamak' için çıktılar bu tehlikeli yolculuğa.


Planlarında 'da bir iş bulmak ve çocuklarını okula göndermek vardı. Çocuklar ise belki de Avrupa denilen o 'sihirli' yere vardıklarında babasının alacağına söz verdiği oyuncaklarla oynamayı hayal ediyordu; fakat olmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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