Aylak Takımı Filmi
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Aylak Takımı Filmi

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Aylak Takımı Filmi

Aylak Takımı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aylak Takımı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bilim Teknoloji Üniversitesi Kampüsü, yerleşim merkezine oldukça uzak, dağ başı diyebileceğimiz bir yerde konumlanmıştır. Yaz okuluna kalan öğrenciler, Pervin Hoca’nın dersine girdiği saatlerde, kampüsün laboratuvarında üzerinde çalışılan deney yanlış karışımlar sonucunda patlamaya sebep olur.

Patlamanın ardından yayılan gaza maruz kalan öğretim görevlileri ve öğrencilerde gözle görülür derecede fiziki değişimler meydana gelir. Kapalı alanda, laboratuvardan uzakta kalan öğrenciler bu değişime uğrayan arkadaşlarının tehlikeli yaratıklara dönüştüklerini düşünürler.

Pervin Hoca’nın kızı Bengisu kampüsün kantininde annesine sürpriz doğum günü hazırlığında iken oda dışarıda gördüğü insanların tehlikeli olabileceğini düşünüp kendisini kantine kilitler. Ancak okulun en çalışkan öğrencisi Ali Ender henüz patlama olmadan laboratuvardan çıkmayı başarmış ve kantinin tuvaletinde yüzündeki değişimleri fark etmeye başlamıştır. Artık sınıfta olan Pervin Hoca ve öğrencilerin Bengisu’yu kurtarmak için aylaklar ile girdiği komik ve eğlenceli mücadele başlar.

Yönetmen: Can Sarcan

Senaryo: İlkay Kök

Oyuncular: Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz, Yıldız Asyalı, Hakan Burak Bozdoğan, Hazan Damla Canbaz, Metin Yıldırım

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Aylak Takımı

Yapımcı Firma: Cinephone

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Cinephone

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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