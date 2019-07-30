Ayla Harp, Mersin'i gururlandırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, TOBB tarafından 10 bölge belirlenen bölge temsilciliği seçimlerinde Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi oldu.

TOBB tarafından belirlenen 10 bölgede TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra komitesi başkanları arasında bölge temsilciliği seçimleri gerçekleştirildi. 2. bölge olan Doğu Akdeniz bölge temsilciliği için Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Karaman ve Mersin illerinin kadın girişimciler kurulu icra komitesi başkanları elektronik ortamda kendilerine verilen şifrelerle oy kullandı. Seçimlerde 8 oyun 5'ini alan Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, Doğu Akdeniz Bölgesi Temsilcisi oldu. Aynı zamanda Harp, TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Üst Kurulu'nda da bölgeyi temsil edecek.

Seçimler sonrası değerlendirme yapan Ayla Harp, Doğu Akdeniz Bölgesi olarak birlik ve beraberliği projelere yansıtarak daha güzel işler yapacaklarını söyledi. Bölgesel iş birliklerin artarak gündem olacağının altını çizen Harp, seçimlerin adil bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Harp, "Seçimin kazananı kaybedeni yoktur. Önemli olan bölgemize hep birlikte hizmet edebilmek. Bölgemiz için hep beraber olacağız" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise Ayla Harp'ı kutlayarak, Mersin olarak bölgede artan lobi gücünün özellikle kadın girişimciler tarafından daha çok sahiplenilmesinden memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi. TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulunun sadece bölgede değil, Türkiye çapında etkili bir kurul olduğunu belirten Kızıltan, "Mersin özelinde yaptıkları birçok proje Türkiye'ye rol model olmuştur. Bölge Oda ve Borsalarının Sayın Harp'a gösterdiği bu güven, bu bölgesel ve ulusal başarının bir göstergesidir. Bu noktada bu başarılarda büyük emeği olan ve Mersin ekonomisini ve Mersin kadın girişimcilerin gücünü temsil eden Sayın Harp'i ve arkasındaki büyük ekibi kutluyorum. Bu süreçte MTSO Kadın Girişimciler Kurulunun Başkanlığına birçok kez büyük bir teveccühle seçilen Harp'ın bu önemli tecrübelerini ulusala taşıyacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA