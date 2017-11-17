Ayla Filminin Koordinatörü Oskar'dan Ümitli

Ayla'nın Genel Yapım Koordinatörü Erkan Gezginci, "Bu filmi hayata geçirmek bir yapımcı için en büyük rüyaydı, başta yönetmenimiz Can Ulkay olmak üzere tüm ekip bu rüyaya inandık. Umuyorum ki Oscar adaylığı sonuçlarında da bu rüyamız gerçek olacak." dedi.



Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği Ayla filminin Yapım koordinatörü Erkan Gezginci'nin Yaşar Üniversitesinde öğrencilerle buluştuğu bildirildi.



Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hababam Sınıfı Askerde, Maskeli Beşler gibi filmlerin yanı sıra Ömre Bedel, İffet, İstanbul Sokakları gibi dizilerin yapım koordinatörlüğünü de üstlenen Gezginci, Film Tasarım Bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek, filmin çekim aşamalarını anlattı.



Ayla karakterini canlandıran çocuk oyuncu Kyung-Jin Lee'nin, 40 aday arasından seçildiğini aktaran Gezginci, şöyle devam etti:



"Kyung-Jin çekimler esnasında bizi hiç zorlamadı diyebilirim. İletişimi kolay ve oyuncu kaprisi olmayan bir çocuk. Bu yüzden onunla çalışmak çok keyifliydi. Sadece bir dönem abisini çok özlediğini söyleyerek Kore'ye gitmek istediğini dile getirdi. Biz de onu kıramayarak abisini görmesini sağladık. Ancak tek zorluk Ayla'nın çekimleri esnasında büyümeye devam etmesi oldu. Filmin çekimlerini tamamlamak tahminimizden uzun sürdü. Bu esnada Ayla'nın büyüdüğünü fark ederek, onunla olan çekimlerimizi hızlandırdık."



Filmin başarısına ekip olarak inandıklarına dikkati çeken Gezginci, Ayla gibi yüksek bütçeli filmlerin yapımcısı olmanın kolay olmadığını belirtti.



Bu tip projelerde senaryo ve ekibin güçlü olması gerektiğine işaret eden Gezginci, "Bu filmi hayata geçirmek bir yapımcı için en büyük rüyaydı, başta yönetmenimiz Can Ulkay olmak üzere tüm ekip bu rüyaya inandık. Umuyorum ki Oscar adaylığı sonuçlarında da bu rüyamız gerçek olacak." ifadelerini kullandı.



Gezginci, set ortamını ziyaret eden Koreli Ayla Kim Eunja'nın da çalışmalardan çok etkilendiğini aktardı.