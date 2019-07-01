Ayla'dan ilk single

Söz ve müziği de genç sanatçıya ait şarkı, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

İddialı sahne çalışmalarıyla adını duyuran, yaklaşık 2 yıldır da Emirgan'daki Gizli Kalsın'da dinleyicileriyle buluşan Ayla, ilk single'ını hazırladı. Söz ve müziği Ayla'ya ait olan, aranjesini ise Mustafa Haybat'ın yaptığı "Aşk Olsun" adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

YAZA DAMGA VURACAK

Güçlü yorumculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ayla, eğitimli bir ses. Ege Üniversitesi Konservatuvarı mezunu olan genç yetenek, 2017 yılında bir süre Bengü'ye geri vokal yaptı, ardından Oğuzhan Koç'un ekibine dahil oldu. Artık kendi kanatlarıyla uçmak isteyen ve ilk single'ını hazırlayan Ayla, "Aşk Olsun" ile çok iddialı: "2019'a damga vurmaya geliyorum, 'Aşk Olsun' bu yazın hit şarkıları arasında başı çekecek!"

Kaynak: Bültenler