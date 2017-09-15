"AYLA", 7. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Kos (İstanköy) Belediyesi'nin katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası, 18-24 Eylül tarihleri arasında 7. kez sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanırken, etkinliğin gösterim programı da belirlenmeye başladı.

Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum'la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'yla da buluşturan "7. Bodrum Türk Filmleri Haftası"nda, 1950'lerde Kore Savaşına katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşınan "AYLA" filminin Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'nda özel gösterimi gerçekleşecek.

Ayla'nın Yapımcısı Mustafa Uslu ve filmin oyuncularının yanı sıra, Türkiye Rodos Başkonsolosu Barış Kalkavan ve KOS (İstanköy) Müslümanları Kültür, Eğitim ve Dayanışma Kardeşlik Derneği katılımıyla gerçekleşecek özel gösterimle Ayla, 23 Eylül tarihinde Yunanistan'ın Kos (İstanköy) adasında, 7. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında filmin Avrupa Prömiyeri'ni yapacak.