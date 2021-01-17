Aykut Küçükkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!
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Aykut Küçükkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

17.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:09
Aykut Küçükkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Bazı açık oturum programlarına konuk olan Aykut Küçükkaya vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Aykut Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Televizyon programlarına da katılan Aykut Küçükkaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Aykut Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

AYKUT KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

16 Ocak 1973'te Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra 1994'te İ. Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başladı. İstanbul Boğazı üzerine yayımlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'Yılın Haber Ödülü'nü kazandı (2006). Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yayımlanan kitapları şunlar: Alnından Vururlar (2002, Alan Yayınları), Şef/Yimpaş'la Kurulan Para Diktatörlüğü (2007, Cumhuriyet Kitapları), Rüşvetin Deşifresi (Siyah-Beyaz Kitap). Mesleğini halen Cumhuriyet haber merkezinde editör olarak sürdüren Küçükkaya, evli ve bir çocuk sahibi.

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