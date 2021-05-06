Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu

- Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın idmanda yaptığı şık hareketler ve attığı gol sosyal medyada büyük beğeni topladı.

- Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın idmanda yaptığı şık hareketler ve attığı gol sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de bu maçın çalışmaları esnasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeşil sahada adeta şov yaptı.

Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman'ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı şık gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu gönderiye futbolseverler büyük beğeni gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı