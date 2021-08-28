Aykut Kocaman: "Tam bir kabus senaryosu"
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Aykut Kocaman: "Tam bir kabus senaryosu"

Aykut Kocaman: 'Tam bir kabus senaryosu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugünde normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum" diye konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugünde normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum" diye konuştu.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli ara arifesinde temel amaçlarının kazanmak olduğunu ifade ederek, "Ancak sonuca gelmek gerekirse hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugün de normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Temel olarak Konyaspor maçında başlayan gevşeme, açılma takım savunmasında yumuşama olması. Bugün yüksek arzuyla başladı takım. Her şeyin ölçüsü çok önemli. Bugün maçı çevirme arzusu, fırsat olarak görme, yüksek şiddetli bir arzu geniş boşluklar bıraktı. Rakibimizde bunlardan bir tanesini değerlendirdi. O andan itibaren kontrolleri ele aldık. Sonuç hiç istemediğimiz bir sonuç. Rakibin ceza sahasında son 5-10 dakikalık bölümde aralara girmek kolay değildi. Biraz daha olağan dışı ataklara döndü. Oyun olarak tüm gücüyle yapmaya çalıştık. Çok yüksek yüzdeli olmasa da kendi ezberlerimizi yapmaya çalıştık, ama topu 3 direğin arasından geçiremedik. Dolayısıyla son derece üzgünüm. Golü atan Thiam arkasından yüzde yüz golü de çıkaran Thiam oldu. Maçın tüm dengesini değiştiren oyuncu oldu" dedi.

"Skor gelmeyince telaşlı ve panik hal artıyor"

Takımın transfer politikasına değinen Kocaman, "Forvet alma düşüncemiz var. Lig maçlarının sonuçlarını olumlu ya da olumsuz bizim ekstra durumumuz var. Duygusal anlamda sert git geller içindeyiz. Böyle bir başlangıçta aşağı çekiyor herkesi. Hazırlık dönemindeki yüksek seviye bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü ve bizi aşağıya çekti. Skor gelmeyince telaşlı panik hal artıyor ve düzen bozuluyor. Dolayısıyla şu milli arayı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
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