Aykut Kocaman: "Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık"

08.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:49

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK karşısında maç boyunca çok ciddi gol pozisyonları yakalamalarına rağmen bunları cömertçe harcadıkları için sonuca gidemediklerini söyledi.



Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında yüksek tempolu bir oyun sergilediklerini belirten Kocaman, "Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da biraz itelemesiyle bu anlamda normal halimize biraz daha döndüğümüz bir maç olarak gözüktü. Çünkü Gaziantep takımı açısından bakarsak, hızlı oyunculara sahip, direkt oynamaya çalışan, skor gücü kuvvetli, kaleye gitme gücü kuvvetli, organize bir takım. İlk yarıda yüksek enerjiyle başladık maça, ancak diğer taraftan da grup halinde hareket ederek ve bu yüzden belki de fazlasıyla fırsat yakaladık öne geçmek, istediğimizi elde edebilmek için. Ancak geçen son 4 haftanın aksine çok daha kuvvetli, çok güçlü, ne yaptığını bilen, öbür taraftan da büyük bir tedirginlikle oynayan bir takım olarak sahada vardık ki bu büyük ihtimalle vuruşlara da yansıdı. Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık" şeklinde konuştu.



"Kazanmaya ihtiyacımız vardı"



İkinci yarıda oyuncularında enerji düşmesi meydana geldiğini kaydeden Kocaman, "İkinci yarıda bu sefer sonuç alma isteğiyle beraber özellikle oyuncu davranışları ve saha yerleşimimiz bozulmaya başladı. Saha yerleşimi bozulmaya başlayınca Gaziantep de işin içine girdi. İlk yarı kadar etkimizin yüksek olduğu gözükmedi. Onlar da kalemizi, ilk yarıya oranla çok daha fazla ziyaret etmeye başladılar, tehlike oluşturmaya başladılar. Ama buna rağmen gol girişimlerinin içinde hakikaten Bajic'in ayağına gelen top futbol sahalarında az görülen özelliklerden bir tanesiydi. Kaleye gitmesini beklerken bugünün ve belki de 5-6 haftaya vuran damga yine ortaya çıktı, olmadı. Mutlak kazanma ihtiyacımızın olduğu, bu üzerimizdeki moralsiz ve etkisiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olarak gözüken maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA