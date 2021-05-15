Aykut Kocaman: "Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi"
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Aykut Kocaman: "Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi"

Aykut Kocaman: 'Sezonu iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

0'lık galibiyet alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bizim için sıkıntılı başlayan, sıkıntılarla devam eden sezonu iyi bir oyun ve son derece güçlü bir takıma karşı iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi" dedi.

0'lık galibiyet alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bizim için sıkıntılı başlayan, sıkıntılarla devam eden sezonu iyi bir oyun ve son derece güçlü bir takıma karşı iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi" dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 2-0'lık skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da herhangi bir sıkıntı yaşamadığı bir maç oynadıklarını belirten Kocaman, "Kazanabilmek ve bununla birlikte daha da yukarıya çıkabilir miyiz diye düşünüyorduk. Son 6 haftada 5 golle 12 puan almayı başardık. Rizespor ise son 6 hafta bazında 2 buçuk gol ortalamasına sahip bir takımdı. Gol açısından üretken bir takımla oynayacaktık. Rizespor'u kalemizden uzak tutarsak skoru ele alma şansımız yüksekti. 2-3 tane net gol şansı verdik rakibimize. Bu arada sayılmayan golün neden sayılmadığını da merak ediyorum. İkinci yarıda sadece skoru korumak değil arttırabilmek de istiyorduk çünkü Rizespor'un dönüşleri vardı. Sadece skoru korumak bizim için tehlikeli olabilirdi. Bizim için sıkıntılı başlayan, sıkıntılarla devam eden sezonu iyi bir oyun ve son derece güçlü bir takıma karşı iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona bize özgüven ve moral tazeleme şansı verdi" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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