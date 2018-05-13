Aykut Kocaman Seçim Atmosferinden Dert Yandı: Zaten 2 Maç Sonra Bırakacağım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yaşadığımız sorunlar ortada. Artık yoruldum. Zaten 2 maç sonra bırakacağım." diyerek seçim atmosferinden dert yandı.
Türkiye Kupası'nı finalde Akhisarspor'a yenilerek kaybeden, lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın kayıplarına bel bağlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yalnız kalmaktan şikâyetçi olduğu öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcının yakın çevresine "Sezon başından beri bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum, kendi camiamız bile anlamıyor. Yaşadığımız sorunlar ortada. Ancak her şey kazanmak ve kaybetmek üzerine odaklanmış. Artık yoruldum. Zaten 2 maç sonra bırakacağım" diyerek seçim atmosferinden dert yandığı belirtiliyor.
"YETERLİ DESTEĞİ GÖREMİYORUM"
Devam edebilir seçime odaklanan sarı-lacivertli yönetimden yeterli desteği göremediğini, tribündeki bölünmenin de takıma olumsuz yansıdığını düşünen Kocaman'ın, gerek sezon içindeki hakem hataları gerek saha içi ve saha dışı olaylarla ilgili açıklamalar yapmaya mecbur kaldığı ifade edildi.
Başarılı çalıştırıcı, kadro derinliğinin kendisini memnun etmediğini de sezon içinde zaman zaman vurgulamıştı. Finansal fair-play denetimi nedeniyle çok önemli adımlar atamayan Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.
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yazıklar olsun canım fenerbahçem kimlere kaldı aziz efendi biraz allah korkusu varsa istifa et bırak son 5 senedir bizlere yaşatmadığın kötülük kalmadı senin yüzünden insan içine çıkamaz olduk senin fenerli olduğundan şüphe duymaya başladım niye bu inat nedenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan biraz ciddiyet her sıkıntıda kaçıyorsun biraz mücadeleCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Elyif Elmas ve Valbuenada ısrar etseydin, sahada futbolcuların aptal hareketlerine müsade etmeseydin şampiyonduk ama senin umrunda değil tabiki.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yine kandirdim yine heheheh. . . . hemende inandiniz yine hehhehehehe. . . bir iftifa. . bir istifa daha . . sonra bir istifa daha MESELA CANIM YA . . . . aziz baskaim gördünmü nasil yine yedirdimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen kendını hocamı sanıyorsun işin gücün filozof mısalı konusmakCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır