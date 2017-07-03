Aykut Kocaman: "Oyuncu Satmadan, Oyuncu Alamayız"

"Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız"



"Böyle giderse hepimiz çakılacağız"



"Değişim için yeterli zaman yok"



"Makine gibi bir takım olacak"



"İşler iyi giderse yaş ortalaması düşecek"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-lacivertli kulübün kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Oyuncu satmadan, oyuncu alamayacaklarına vurgu yapan Kocaman, "Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp UEFA'nın mali fair play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu alabilmek için oyuncu satmak gerekiyor. Bu da var olan bir gerçek. Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Öncelikle kadrodaki oyuncuların kapasitesini, özgüveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferinden çok oyuncu satmaya daha fazla ihtiyacımız var. Diğer kulüpler de aynı durumda. Bizim durumumuza baktığınızda Dirar ve Valbuena'nın maliyetlerini karşılamak için oyuncu satmalıyız. Bu denklemi kamuoyuna iyi anlatmalıyız, hayal satmamak lazım. Transfer zaten zor bir iş. Bunun üstüne şu anda mali kriterler açısından da kulüpler olarak zor bir durumun içinde bulunmaktayız" diye konuştu.



"BÖYLE GİDERSE HEPİMİZ ÇAKILACAĞIZ"



Türk futbolunun kötü durumda olduğunu ve şu anda sadece idare edildiğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlizyonla yaşıyoruz. Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak hepimiz payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz. Ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketmeyi artırıyor" dedi.



"VAR OLAN OYUNCULARDAN HANGİ OYUNLA MAKSİMUM VERİM ALABİLİRİZ, BUNUN FORMÜLÜNÜ BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Yapılan 3 transferin de orta saha oyuncusu olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Çok kuvvetli 3 stoperimiz var, bunlardan ikisi sahada olacak. Merkez oyuncularımız da çok kaliteli. Ozan, Mehmet Topal, Souza ve Salih... Hangisi olursa olsun gerçekten de çok kuvvetli iki orta saha oyuncusu sahada olacak. İki stoperimiz ve önlerinde oynayacak iki orta sahamız düşünüldüğünde çok kuvvetli 4'lümüz var. Bu dörtlüyü mümkün olduğu kadar oyunun merkezinde tutup, kenar oyuncularını, öndeki 4'lüyü ve iki beki çok daha ileriye sürmek esas planımız olacak. Gidişatta neleri değiştirebiliriz ona bakacağız. Var olan bir düzeni bir anda yıkıp yeniden yapmak için zaman yok. Oyuncuları değiştirmek için zamanımız da yok. Bu gerçekler göz önünde tutulduğunda, mümkün olduğu kadar eldeki kadroyu en iyi performansı verecek şekilde sahaya sürmeyi amaçlayacağız" diye konuştu.



"Şimdilik kısa vadeli çözümler üretmek zorundayız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir an önce yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız. Benim önceliğim bu olacak. Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz. Sonra takım bütçesini biraz daha ölçülü doğru bir hale getirip geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil, sonuçlarla birlikte zaman, bizim en büyük yardımcımız olacak" şeklinde konuştu.



"DEĞİŞİM İÇİN YETERLİ ZAMAN YOK"



"Konsantrasyonu yüksek iyi organize edilmiş özgüveni yüksek bir takım olursak, yeni katılan oyuncularla beraber, geçen sene Avrupa kupalarında Manchester, Feyenoord maçlarında sergilenen futbolu bir adım öteye çıkartabilmek mümkün gözüküyor" diyen Kocaman, "Önceliğimiz var olan yapıda, "Kim kimlerle nasıl daha verimli olur?" sorusuna cevap bulmak, sonra bu yapıyı yavaş yavaş değiştirmeye çalışmak olacak. "Nerede hatalar sıkıntılar olacak, neleri düzeltirsek kapasiteyi çok artırabiliriz" oraları gözlemlemeye çalışacağız. Var olan düzeni iyi gidiyorsa devam ettirmek iyi gitmiyorsa değişiklere gitmek zorundayız. Değişim için yeterli zaman yok. Mali yapıdan dolayı çok kolay oyuncu değiştiremiyoruz. Sabırsızlıkla yapılan sürekli değişiklikler yeniden değişimleri getiriyor" açıklamasında bulundu.



"MAKİNE GİBİ BİR TAKIM OLACAK"



Takımdaki potansiyeli ortaya çıkartmaları gerektiğini vurgulayan Kocaman, "Oyunculardan bir şey isterim sonra gayreti görmek için beklerim. Bu kural gerek genç gerekse tecrübeli oyuncular için geçerlidir. Zaman oyuncuların nasıl bir seviyeye ulaşacaklarını bize gösterecek.



Hatalar düzeltilerek toparlana toparlana yürüyen giden bir takım olacak. 1 haftadır seyrediyorum. Takımın geçen sezonki bütün maçlarını izledik. Dün akşam Monaco maçının ikinci yarısını izledik. Turu hakem almış ve Monaco'ya vermiş. Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu ortaya çıkarmamız lazım.



Elimizde sihirli değnek yok. Akıl bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Sonra oyunculardan isteyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline gelecek bu takım. Bir makine gibi olacak" dedi.



"İŞLER İYİ GİDERSE, YAŞ ORTALAMASI DÜŞECEK"



İşler iyi giderse orta ve uzun vadede takımın yaş ortalamasının düşeceğini, mükavelelerin daha orta ve uzun vadeli olacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bundan kaçış yok. Genç oyuncularımızdan 2-3 tanesi üst seviyede oyuncu olabilecek düzeyde. Nereye evrilecekler hep birlikte göreceğiz, ama temkinli olmalıyız. Yiğithan için olumlu raporlar aldık, şimdilik tedavisi devam ediyor, onun ana kadroda olacağını düşünüyorum.



Saha içinde imtiyaz sahibi oyuncular olacaktır. Biraz daha defansif koşular açısından imtina edeceğimiz oyuncular olacaktır. Bu oyuncuların da ekstra bir şey olması gerekiyor kendisine ihtiyaç olduğu anda taşıyıcı olacağını göstermeli.



Real Madrid, Juventus gibi takımların oynadığı seviyelere yaklaşmak istiyorsan top sendeyken toplu hücum, top rakibe geçtiği anda topun olduğu yerde direk savunma yapmak zorundasın. Yapamazsan direk elenirsin" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE ÇOK ZOR BİR YER"



Fenerbahçe'de çalışmanın çok zor olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "10 sene antrenörlük yapsan ve Süper Lig'de 11. yılını yaşıyor olsan da Fenerbahçe çok zor bir yer. Burası zaten farklı dinamikleri olan bir kulüp. 4 sene önceki döneme göre özgüvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Biz bu kez bambaşka sorunlarla karşılaşacağız ve kendimizi geliştirerek bunun da üstesinden geleceğiz. İnandığım doğruların arkasındayım. Her zaman böyle yaşadım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer vazgeçeceğim düşünülürse de ben kendim olamam ve samimiyetimi kaybederim. Emin olun doğrular zaman içinde er ya da geç yönünü bulur. Yapacak da bir şey yok. Ben bu oyunun doğrularını yapmak için azami gayret göstereceğim. Ben işimi yaparken de önce inancımı oyuncularıma anlatacağım, onların bu doğrularla hareket etmesini sağlayacağım, sonra onların onların yükselmelerini sağlamaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Aykut Kocaman açıklamalar



(HABER - KAMERA / UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN, DÜZCE, )