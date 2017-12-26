Aykut Kocaman, Kendisine Plaket Verilmesini istemedi: Şifo'ya Ayıp Olur
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin kendisine vermek istediği plaketi reddetti, "Burada Şifo Mehmet varken ayıp olur." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 sezon çalıştırdığı ve tarihine geçtiği Konyaspor'un yönetiminden gelen teklifi geri çevirdi.
Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş.
Fotomaç'ın haberine göre; Kocaman ayrıca, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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ben BJK liyim ama aykut kocaman çok delikanlı durust efendi karakterli saygılı biriCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Katiliyorum beyler kim ne derse desin önce insan karakterli olacak tebrikler aykut hocamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Düşünceli adam bu bizim fatih hoca olsa gözüne soka soka alırdıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adamın dibiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır