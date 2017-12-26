Aykut Kocaman, Kendisine Plaket Verilmesini istemedi: Şifo'ya Ayıp Olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 sezon çalıştırdığı ve tarihine geçtiği Konyaspor'un yönetiminden gelen teklifi geri çevirdi.

Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş.

Fotomaç'ın haberine göre; Kocaman ayrıca, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş.