Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
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Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

01.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:20
Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Aykut Kocaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda topla oyun ve taktik çalışmalar üzerinde durulan idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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