Aykut Kocaman Konya'ya Gidince Fenerbahçe'nin 1 Milyon Doları Kasada Kaldı
Atiker Konyaspor'la anlaşan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar yapacağı 1 milyon dolarlık ödemeden kurtuldu.
Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor ile resmen anlaşması Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertliler böylece Kocaman'a ödenecek yaklaşık 1 milyon dolardan kurtulmuş oldu.
Yıllık 1 milyon 850 bin dolar ücreti bulunan deneyimli teknik adamla sezon başı yolları ayıran yönetim, Phillip Cocu'yu takımın başına getirmişti. Başkan Ali Koç, Kocaman başta istemese de profesyonellik anlayışı çerçevesinde deneyimli çalıştırıcıya bir yıllık hak edişinin ödeneceğini ilan etmişti.
KALAN MAAŞI ÖDENMEYECEK
Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü kalan maaşı da ödemekten kurtuldu. Bu arada Kocaman'a yakın kaynaklar, sarı- lacivertli kulüpten sezon başından bu yana deneyimli hocaya bir ödeme yapılmadığını da ifade etti.
Konya'ya dün gece gelen Aykut Kocaman, "Giderken ve dönerken bu şekilde karşılanmak büyük bir onur. Umarım tekrar aynı duyguları yaşatmayı başarırız" dedi.
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hocayim diye geziyor :DCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırKARLI DAĞLAR: Sende Türkçe''yi bilmeden yorumcuyum diye geziyorsun. . .1 Yayından Kaldır
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değerini bilen bir yere gittiğin için allahta seninle olur hocam sn. koç değerini bilmedi bilen birisi inşallah birgün tekrar fenerbahçeye getirir seniCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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iki mağlubiyet al, teneke bağlar gönderirler. Rıza Hocanın kalan alacaklarını da ödet.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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tüm lige git gel yapacak merak etme sen ;)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır