Aykut Kocaman, Kendisine Atılan Pet Bardağı 4. Hakeme Götürdü

Süper Ligde küme düşmesi daha önce kesinleşen Karabükspor evinde Fenerbahçe'ye 7-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin averaj yaptığı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdığı maçın başında istenmeyen bir olay yaşandı.

Başlama düdüğünün ardından kısa bir süre sonra Karabükspor tribünlerinden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bulunduğu bölgeye bardak su fırlatıldı.

4. HAKEMİN YANINA GİTTİ

Deneyimli hocayı sıyırıp sahaya düşen içi su dolu pet bardağı yerden alan Aykut Kocaman, yedek kulübesinin kenarına gelerek 4.hakeme serzenişte bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri de yabancı cismi atan şahsı tribünde tespit edip stadın dışına çıkardı.