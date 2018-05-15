Aykut Kocaman, Kendisine Atılan Pet Bardağı 4. Hakeme Götürdü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor maçında kendisine atılan pet bardağı alarak 4. hakeme şikayet etti.
Süper Ligde küme düşmesi daha önce kesinleşen Karabükspor evinde Fenerbahçe'ye 7-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin averaj yaptığı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdığı maçın başında istenmeyen bir olay yaşandı.
Başlama düdüğünün ardından kısa bir süre sonra Karabükspor tribünlerinden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bulunduğu bölgeye bardak su fırlatıldı.
4. HAKEMİN YANINA GİTTİ
Deneyimli hocayı sıyırıp sahaya düşen içi su dolu pet bardağı yerden alan Aykut Kocaman, yedek kulübesinin kenarına gelerek 4.hakeme serzenişte bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri de yabancı cismi atan şahsı tribünde tespit edip stadın dışına çıkardı.
YORUMLAR (21)
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KAN ÇIKMAMIŞ BİŞEY OLMAZ.KAN ÇIKSAYDI HERHALDE CUMHURBAŞKANINA KOŞARDI YADA FEDERASYON BAŞKANINA...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kan çıkmamış bişey olmazCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bardak az sana kafan kırılsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kan yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kan nerde aykut kan adam değilsin dansöz gibi kıvraksın aykutCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır