Aykut Kocaman: "Kayserispor ekstra bir motivasyonla mücadele etti"
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Aykut Kocaman: "Kayserispor ekstra bir motivasyonla mücadele etti"

Aykut Kocaman: 'Kayserispor ekstra bir motivasyonla mücadele etti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor beraberliği sonrası konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Puana çok daha ihtiyacı olan rakiple oynadık.

Kayserispor beraberliği sonrası konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Puana çok daha ihtiyacı olan rakiple oynadık. Ekstra bir motivasyonla mücadele ettiler, biz tam tersi durumdaydık. Ne kadar maçları ciddiye alıp oynamak isteseniz de vites büyütmek kolay olmuyor" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Sivas'ta kazanılan puan ve diğer takımların aldığı sonuçlardan sonra, Medipol Başakşehir kulübü ve takımı için uzun süren gerilim kırıldı. Maça da bu net bir şekilde yansıdı. Puana çok daha ihtiyacı olan rakiple oynadık. Ekstra bir motivasyonla mücadele ettiler, biz tam tersi durumdaydık. Ne kadar maçları ciddiye alıp oynamak isteseniz de vites büyütmek kolay olmuyor. İlk yarı düşük viteste oynadık, ikinci yarı biraz vitesi büyüttüğümüzde ise rakibin direncini kırmaya yetmeyen bir maç oldu. İhtiyaçlar davranışlar konusunda en önemli etkenlerden biri. O nedenle gelecek hafta sezonun son maçını oynayacağız sonra da önümüzdeki sezona bakacağız" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS KOYMAK GEREK"

Deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon kadroda nasıl değişiklikler yapacaklarına ilişkin ise şu cümlelere yer verdi:

"Son maçı oynadıktan sonra, önce bu sezon ne olduğunu anlamak gerek. O konuda kafa yormak gerek. Geçen sezonun hala resmi şampiyonu Başakşehir. Dolayısıyla sondan iki maç önce kümede kalmayı garantileyen hale gelişin nedenleriyle ilgili benim olduğum dönem ve benden önce neler olduğunu tekrar yönetimle ve profesyonellerle değerlendirmekte fayda var. Doğru tedavi için doğru teşhis koymak gerek. Rize maçından sonra çok mu gerekli, çok kapsamlı mı olması gerek, küçük dokunuşlar mı gerek bunun kararını vereceğiz."

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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