Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'un Teklifini Reddetti

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe'nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

AYKUT KOCAMAN DİNLENMEK İSTİYOR

Aykut Kocaman'ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor'un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.