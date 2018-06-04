Aykut Kocaman, Seçimlerden Önce Yönetime İstifasını Verdi
"Yeni başkanın önünü açacağım" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kongre öncesinde istifasını verdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi. Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.
"TARAFTARIN SESİNE KULAK VERMEM GEREKİYOR"
Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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sen zaten bu kulübün teknik direktörlüğünü yapacak kapasite de değilsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aykut Kocaman kötü hoca olabilir ama AdamdirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hersene teknik direktör değiştirilerek başarıya ulaşılmaz, bunu yeni gelecek td ile uygulamalı göreceğiz. Hele birde yabancı olsun komedi filmine hazırlanın, her zaman tecrübe ettik bunu zaten. Önümüzde şampiyonlar ligi ön elemesi var, td değişirse turu unutun. Ben yine burda olacağım. :))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Aziz hiç sevmediğim şahıs ama ali onun yarısı kadar olamayacak darısı tüpcü 'nün başınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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O da anladı sıra onada gelecek.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır