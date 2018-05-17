Aykut Kocaman'ın Yedek Bıraktığı Valbuena: Paramı Alıyorum, Kafama Takmıyorum

Mathieu Valbuena... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarlı talebi üzerine transferi yapıldı. Hatta o dönemler Kocaman Fransız yıldız için, "Takımın lideri olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde ne olduysa oldu Kocaman, "Liderim olacak" dediği oyuncusunu gözden çıkardı ve kulübeye mahkum etti.

SIRADAN MAÇTA BİLE YEDEK KALDI

Bu durum Sarı-Lacivertli camianın yanı sıra spor kamuoyu tarafından da tepkilere neden olsa da Aykut Kocaman bu kararından hiçbir zaman geri adım atmadı. En sıradan maçlarda bile Fransız oyuncuyu ilk on bir yerine kulübeye oturttu. Kocaman'ın Valbuena'yı kullanış tarzını destekleyenler de vardı ancak hayli azınlıktaydı. Durum böyle iken Valbuena neler düşünüyordu? Bu da ayrı bir merak konusuydu.

"PARAMI ALIYORUM, KAFAMA TAKMIYORUM"

Fransız yıldız ise yakın çevresinin kendisine yönelttiği, "Yedek kalmak seni üzüp sinirlendirmiyor mu?" sorusuna ise son derece sakin bir şekilde net yanıtlar verdi... Mathieu Valbuena, "Tabii ki ben de her zaman oynamak isterim. Ancak bu şekilde yedek kalıyor oluşum benim için açıkçası dünyanın sonu değil. 33 yaşında bir futbolcuyum ve paramı alıyorum. Sahaya çıktığımda da elinden geleni yapıyorum. Bu yüzden bu konuyu çok fazla kafama takmıyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın kulübeye mahkum ettiği Valbuena 39 maçta 8 gol atıp 16 da asist yaptı.