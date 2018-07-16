Aykut Kocaman'ın Dünya Kupası Yorumlarına Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Dünya Kupasında oynanan futbolla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aykut Kocaman'ın açıklamaları, birçok kesimden eleştiri aldı.
2018 Dünya Kupasında oynanan futbol sık sık eleştirildi. Takımların savunma ağırlıklı futbol oynamaları Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sistemini gündeme getirmiş ve "Milli Takımı Aykut Kocaman yönetsin" fikri sıkça dillendirilmişti. Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası'nda oynanan futbolla ilgili yorumlarda bulundu.
"DÜNYA KUPASINDAKİ OYUN DOĞRU OYUNDU"
Dünya Kupası'nda birçok takımın oynadığı futbolun, günümüzün oyunu olduğunu belirten Aykut Kocaman A Spor'da şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fransa - Hırvatistan maçı bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu. Yapmak istedikleri bugünkü güzel oyunun geldiği yeri gösterme adına en güzel örnekti. Fransa ve Hırvatistan tamamen bu felsefede oynadı. İngiltere'de aslında bunu yapmaya çalıştı ama çok ham bir takımdı. Fransa ilk 10-15 dakika bekledi, ardından Hırvatistan'ın ana oyuncularının üzerlerine gidip yıprattılar.
"SONUCA ODAKLI OLMALIYIZ"
Ülkemizde bu oyunu izleyenler ve yorumlayanlar arasında büyük bir fark var. Benim siyahlarım, yorumcuların birçoğu tarafından beyaz olarak görülüyor. Biz, onların oyununu Türkiye'de yapmaya çalıştık. Fakat bizim ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Bugün, bu oyun çağımızın doğru oyunu. Artık sahada, "Ben şuyum, buyum" diyen oyunculara yer yok. Takım halinde hareket etmek ve oynamak zorundasınız. Türkiye neden yok orada? Sonuç alamadığı için olamadık. Sonuca gitme üzerine odaklanmamız gerekiyor."
İşte Aykut Kocaman hakkında yapılan yorumlar:
-
Aykut hocanın elindeki kadro ile bu sene ki , ikinciliği mükemmel bir başarı dır, milli takımın başına geçmesi lazım, güzel şeyler yapacakdır, beyni sulanmış luceskuya verilen şans ve hoş görü Aykut hocaya da verilsin , bizim evladımız milli takımın başında olsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
AYKUT Eğitimli düzgün ve dürüst bir kişiliktir hiçbir takımı tutmam fakat futbolun bir sistem ve ekol oyunu oldunu işlemiştir türkiye gibi futbolu olmayan satılık satılmış paralı şifreli kanalların esiri olan arabın peşinden giden bir toplumun kabul gören kişiliği olamaz.Cevap Yaz 7 2 Yayından KaldırADANALI: tam tersi futbolda kin ve nefreti öne çıkarmış taraftarları düşman etmiş kindar biri. üstelik sonuç odaklı olmak demek aykut için kazanmak için herşey mübah demektir. çalınan taçlardan 5 maç öncesi olayları bahane eden bir teknik direktör gördünüz mü dünya kupasında. adamlar rakip futbolcuya sarılıp tebrik ediyorlar aykut olsa kaşlarını çatıp arkasını dönüp gider. var kamerasının tuşuyla uğraşır dururdu. aykut gibi adamların futbolda yeri yok gerici ve çağ dışı futbol2 4 Yayından Kaldır
-
Siz değerli yorumcular madem aykut kocamandan daha iyi biliyosunuz neden teknik direktör olmadınız ozmanCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
-
%62 ler naberCevap Yaz Yayından Kaldır