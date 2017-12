Aykut Kocaman: "Her Şeyin Açıklanması Gerekmiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ardından önemli açıklamlarda bulundu.



Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:



"Maçtan önceki kurguya yakın geçti maç, düşündüklerime de yakın geçti, skor dışında. Maçın ilk 20-25 dakikalık bölümünde Konyaspor 2 sezon önceki oyunu oynadı ve oyununu bize kabul ettirdi. Klasik bir santrforumuz olmadığı için ceza sahasına girişlerde sıkıntı yaşadık ilk yarıda. İkinci yarıda ise skora çok daha yakın olacağımızı tahmin ediyorduk. Maç sanki 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Bir bariz hata, gelen gol, bir anda her şeyi alt üst etti. Golü bulduk, bulduktan sonra da çok fazla fırsatlar yakaladık ancak kazanamadık. Devreyi 35 puanla bitirmek bize çok moral verecekti. Bugün o açıdan kötü oldu."



"Her şeyin açıklanması gerekmiyor"



"Bugün neden Ozan Tufan'ın yerine Oğuz Kağan Güçtekin'i tercih ettiniz?" sorusuna Aykut Kocaman şöyle cevap verdi:



"Bir takım şeyleri bir araya getirerek bir takım kararlar veriliyor. Ozan için soruluyor, Mehmet Topal için soruldu, Valbuena için soruldu. Bu bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama her şeyin de açıklanması gerekmiyor. Kadro kurmak zor bir iş. Maçın genel gidişatında kaleci Volkan'ın son dakikada ileri çıkması da doğru gibiydi."



