Aykut Kocaman Gözünü Kupaya Dikti: Rövanş Maçı Olacak

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında 10 Mayıs Perşembe günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşma öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Kocaman, yaptığı açıklamada oynanacak karşılaşma ile lig arasında bir köprü kurarak "rövanş" imasında bulundu.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe kafilesi şehre ulaşırken, Aykut Kocaman basına mensuplarına, "Fenerbahçe olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz. Bizi ligde bu sezon iki defa yenen tek takım Teleset Mobilya Akhisarspor. Bu anlamda son derece güzel bir rövanş karşılaşması da olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadele ettikleri organizasyonlarda final oynamanın önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"DİYARBAKIR'DA BU DEĞERLİ FİNALİ OYNAMAK, SON DERECE ANLAMLI OLACAKTIR"

"Olaylara bakarken genel görüşüm, her iki kupada da son maçı oynayabilmek. Birincisi her zaman son maçı oynayabilmek önemli. İkinci bölüm ise son maçı sadece oynamak değil, aynı zamanda da kazanmak... Fenerbahçe takımı olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz. Yurdumuzun en güzel yörelerinden biri olan Diyarbakır'da bu değerli finali oynamak, son derece anlamlı olacaktır.''

Sarı Lacivertli takımın teknik patronu Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında kupayı kazandığı taktirde Türkiye Kupası'nı en çok kazanan teknik direktör olarak tarihe geçecek.