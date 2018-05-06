Aykut Kocaman: Galatasaray'dan Puan Kaybı Bekliyorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, lider Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

"DEPLASMANDA KAZANMAK İÇİN GALATASARAY'A TEK GOL YETMİYOR"

Bir toplantıya katılan Kocaman, "Galatasaray'ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Deplasmanda 26 gol atıp 23 yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor. En önemlisi biz 3 maçımızı kazanacağız, ondan sonra nerede olduğumuzu göreceğiz" dedi.

Ligin 11. haftasına kadar kötü olduklarını itiraf eden Kanarya'nın hocası, "Osmanlıspor maçına kadar çok dağınık bir görüntüdeydik. Ama o maçtan sonra ligin puan olarak en başarılı takımıyız. 11. haftadan bu haftaya kadar Fenerbahçe 46, Başakşehir 42, Beşiktaş 40, Galatasaray 39 puan topladı" ifadelerini kullandı.

Kocaman, Valbuena'nın sürekli yedek kalmasıyla ilgili bir soruya ise İstanbulspor döneminden örnek verdi. Kendisinin antrenör-oyuncu olarak görev yaptığını anımsatan sarı-lacivertli hoca, o dönem gol rekorunu kırmaya da çok yaklaştığını belirterek buna rağmen kendisinden daha hazır ve iyi durumda olan diğer forvet oyuncusunun oynadığını söyledi.

"KENDİMİ BİLE YEDEK BIRAKTIM"

Kocaman, "Benim için adalet önemli. Kendimi bile yedek bıraktım. Birçok oyuncu üzerinden oynatmadığım için eleştiriliyorum. Ama ben adaletli olduğuma inanıyorum. İstanbulspor'da futbolcu-hoca iken kendimi bile yedek bıraktım. Daha ne yapayım yani adaletli olmak için?" diye de ekledi.