Aykut Kocaman: "Fiziksel Olarak Üstünlük Sağlayacak Bir Hale Gelmemiz Lazım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Sürekli ritmi arttırmak durumundayız. Fiziksel olarak üstünlük sağlayacak bir hale gelmemiz lazım" dedi.



Fenerbahçe Futbol Takımı, Topuk Yaylası Tesislerinde yaptığı ilk kampın ardından Düzce 18 Temmuz Stadında Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile hazırlık maçı yaptı.



Maç sonrasında basın açıklaması yapan Kocaman, geçen sezona göre bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirterek, "27'sinden bu yana son derece yoğun antrenman yapıyoruz. Eğer öyle olmasaydı muhtemel maçın ritmi bizim açımızdan biraz daha düşük olacaktı. Çünkü ayaklar doğal olarak yorgun, arka arkaya antrenmanlardan dolayı ancak arka arkaya golleri yeyince takım bir şekilde tepki vermek zorundaydı. Sürekli ritmi arttırmak durumundaydık. Hem koşullarla hem topu hızlandırarak özellikle ritmini değiştiren en önemli şey burası oldu. Ama şunu söylemek lazım 27'sinde önemli bir maç oynayacağız. Temel amacımız da buraya doğru yürümek ne kadar hazır olabiliriz bilmiyorum ama en azından o maçta olabilecek maksimum hazırlığı yakalamaya çalışmak. Geçen sezona oranla iki şeyi değiştirmek zorundayız. En azından bizim oyun anlayışımıza göre birincisi daha çok adam adama oynayan bir takımdı Fenerbahçe takımı. Topu nispeten biraz daha topu rakibe verip biraz daha adam adamı oynayan bir takımda bunu biraz adama doğru çevirmek zorundayız bundan sonraki hazırlık maçlarında olumlu olumsuz bunu deneyip görmeye çalışacağız. İkincisi daha fazla bekleyen bir takımda ikinci bölgede bekleyen bir takımdı sonra kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir takımdı ikinci olarak da bunu çevirmemiz gerekiyor. Biraz daha 3 bölgede oynayan üçüncü bölgede baskı yapan değil topun oynama süresini biraz daha uzun biraz daha rakip kaleye gitmeye çalışan hakimiyet kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçlarında olumlu olumsuz alacağımız verilerle düzeltmeler yaparak yürümek zorundayız. Bir şey daha eklemek lazım. Bugün onun izleri de vardı. Hem kendi gurubumuz hem de grubumuzun üstündeki takımlara karşı fiziksel olarak üstünlük sağlayacak bir hale gelmemiz lazım. Bu konuda bir kuşkum yok gelecektir. Bu konuda takımın kalitesi yüksek. Ama biraz daha uyum maçtaki en önemli olan önemli olumlu ve olumsuz görünen ne vardı onu söylemek gerekirse çalıştıklarımızı yapma gayreti vardı, hiçbir şikayetim yok ama bir taraftan da 3 bölgede oynanın riskleri var. 3. Bölgede topu rakibe kaptırdığımız andan itibaren ya da duran toplarda pozisyon alma ile ilgili ihmal ettiğiniz andan itibaren arkada çok fazla pozisyonlar bulabiliyorsunuz. Bunun bu anlamda bugün olumsuz özelliklerini yaşamış bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.



Aykut Kocaman, maçta 2 gol atan Mehmet Ekici ile ilgili olarak, "Mehmet Ekici için iyi maç oldu. Total olarak ben hep bunu söylemeye çalışıyorum önemli olan kolektif bir bakış açısıyla takımın ne yaptığını görmek. Bu anlamda Mehmet'in katacaklarını görmek açısından da hem kendi adına hem bizim açımızdan sevindiriciydi" dedi.



Kocaman, maçta forma şansı bulmayan oyuncular ile ilgili olarak ise, "Kampa çok geç katıldılar. 3. gün olacak. Çok erken her türlü sakatlık riskine hazır olur. Maçın başlarındaki hatalı iki günden sonra maçını ritmi çok artı. Daha fazla önde oynamaya başladık ki buda sakatlık riskini daha fazla açılacak ve önümüzdeki maçlarda onları yavaş yavaş takımın içine katmaya çalışacağız. Kendisi biraz kasığında rahatsızlık hissedince çıkmak istedi bizim için esas önemli olan şey 27'sinde ki maçı azami ölçüde hazırlıklı hale gelebilmek" dedi. - DÜZCE