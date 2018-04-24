Aykut Kocaman: "(Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı) Hakkaniyetli Olan Şey Maçın Kaldığı Yerden Devam Etmesi"...
- Basın toplantısı Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig maçında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
- Basın toplantısı
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig maçında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.