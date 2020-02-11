Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu Açıklaması

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34

İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, yazdığı veda mektubunda, "Futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." ifadesini kullandı.

Veda mektubuna, "Çok sevdiğim, çok değer verdiğim Konyaspor'dan ayrılmış bulunuyorum." sözleriyle başlayan Kocaman, ekibiyle ilk günden bu yana takım için en iyisini ve doğrusunu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bir yandan ligde yarışırken bir yandan da Konyaspor'un geleceğini güvence altına almak için uğraştıklarına değinen Kocaman, "Orta ve uzun vadede sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kulüp yapısını kurabilmek için mesai harcadık. Bu çerçevede yönetimle hareket ederek takım içindeki maaş dengelerini makul seviyeye indirdik, yaş ortalamasını düşürdük. Ama futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, kulüp yönetim kuruluyla son bir değerlendirme yaptıklarını ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırmanın Konyaspor için daha doğru olduğuna karar verdiklerini ifade etti.

Yönetimle büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ilk günden itibaren yanımızda olan, sevgi, ilgi ve desteklerini hissettiren başta Sayın Başkan Hilmi Kulluk ve Sayın Selçuk Aksoy olmak üzere tüm Konyaspor yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte büyük başarılara imza attığımız ve profesyonel teknik direktör futbolcu ilişkisinin çok daha ötesinde bir birliktelik yaşadığımız tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum. İdari, teknik ve sağlık ekibindeki tüm arkadaşlarımıza ve Kayacık'ta bizi her zaman evimizde gibi hissettiren tesis çalışanlarına da ekibim adına teşekkür ederim. Son teşekkürüm de büyük Konyaspor taraftarına. 'Sefasıyla cefasıyla' dediniz, bizleri her zaman bu ailenin bir parçası olarak gördünüz. Çalışma yapımızdan dolayı belki tam olarak hissettiremesek de ev sahipliğiniz, samimiyetiniz ve büyük desteğiniz bizleri her zaman çok mutlu etti, güç verdi. İlk günden son güne kadar yanımızda oldunuz. Ama bu kez olmadı, sizlere mahcup olduk. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Konyaspor'a bir kez daha tüm hedeflerine ulaşma yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

Kaynak: AA