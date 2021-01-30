Aykut Kocaman Çukur dizisine konuk oluyor
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Aykut Kocaman Çukur dizisine konuk oluyor

30.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:55
Aykut Kocaman Çukur dizisine konuk oluyor

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, 'Çukur'un Pazartesi yayınlanacak yeni bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşanacak. 'Çukur'a konuk olan ünlü teknik direktör, Aras Bulut İynemli'yle birlikte kamera karşısına geçti.

Pazartesi günlerinin fenomen dizisi Çukurun yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Aykut Kocaman Çukur dizisine konuk oluyor
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