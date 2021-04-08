Aykut Kocaman: "Bulunduğumuz duruma tepki veremedik"
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Aykut Kocaman: "Bulunduğumuz duruma tepki veremedik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aykut Kocaman: 'Bulunduğumuz duruma tepki veremedik'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz duruma tepki veremedik" dedi.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz duruma tepki veremedik" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, bu sonuçla 33 puanda kalarak ve haftayı düşme hattının hemen üstünde kapattı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mağlubiyet için üzgün olduklarını belirtti.

Mağlubiyeti beklemediklerini ve oynadıkları oyunla da bu sonucu hak etmediklerini söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Son altı maçta benzer sonuçlar almış iki takım karşılaştı. Gaziantep ekibi hoca değişikliğinden sonra çok daha farklı oyun oynuyor. Dizilişleri ve oyun sistemleri farklı. Malatya maçıyla birlikte bulunduğumuz duruma tepki vermek için geldik buraya. Bu maçla beraber sıkıntılardan çıkmaya çalıştık. Maçın 31. dakikasına kadar biz etkiliydik. Bir top kaybıyla beraber, topun oyuncumuzun eline çarpmasıyla VAR tarafından penaltı verildi. Sonrasında golü yedik. Bu da rakibimizin istediği bir ortamdı. Sonrasında toparlanmakta zorlandık. İkinci yarının başlarında da ikinci golü yedik. Sonrasında tek kale oynadık. Toparlamaya çalıştık ama olmadı. Çok ucuz goller yiyoruz. Oyunun ikinci yarısında çok yüklendik ama gol atma konusunda sezon boyunca yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Kuvvetli vuruş becerisini bir türlü gösteremedik. Hakemin de tartışmalı kararları vardı ama biz de oyuna yeterince tepki veremedik" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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