Aykut Kocaman: "Bu maçı çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum"
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Aykut Kocaman: "Bu maçı çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum"

Aykut Kocaman: 'Bu maçı çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Eksik oynayarak bu maçı bir şekilde çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Eksik oynayarak bu maçı bir şekilde çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor - Başakşehir mücadelesi 2-1 Başakşehir'in galibiyetiyle sona erdi. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, "İki takımın son derece şiddetli puana ihtiyacı vardı. Biz son haftalarda nispeten toparlanma eğilimi göstermekle beraber sonuçlar anlamında dalgalı bir hal izliyoruz. Erzurumspor ise bunun tam tersi. Belki 7-8 hafta önce lige veda vaktinin yüksek olduğu zamanlarda Yılmaz hocayla beraber inişli çıkışlı halini tersine çevirip son 3 haftada aldığı galibiyetlerle büyük umutlar yeşertmişti. Maç öncesine bakıldığında da yüksek rakım, futbolcuları doğal olarak etkiliyor. Bununla beraber iştahlı bir takım Erzurumspor, direk kaleye, sahanın bütün alanını kullanarak kaleye gitmeyi seven bir takım. Son haftalarda başardığı için de bunu yüksek şiddetli istekle uygulayabilecek halde olmaları maç öncesi zaten zor olan oyunu, biraz daha zorlaştırıyordu. Tabi oyun başladıktan sonraki süreçte kabus senaryosu hiç hesapta değildi. Acaba Erzurum'a kendi oyunumuzu onlara nasıl kabul ettiririz diye düşünürken hemen ilk dakikalarda gelen gol bizim baraj hatamız. Arkasından eşitliği sağlamak için çabaladık. Top kaybı, kontratak, kırmızı kart var olan zorlukları yukarıya çekti. Bu zorlu şartlar altında 70. dakikaya kadar eksik oynayarak bu maçı bir şekilde çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum. Özellikle devreyi biraz daha topu kontrol ederek, beraberli arayışlarıyla geçirdik. İkinci ayrı başında basit, sabırlı bir şekilde atağa uygun pas oyununu sürdürmeliydik ve rakibimizin hatalarını beklemeliydik. Bizim şansımız yaver gitti. Rakibimiz farkı arttırmak fırsatlarını kullanamadı. Penaltı maça daha da iştahlı bir şekilde tutunmamızı sağladı. Oyunumuzu terk etmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık bir kişi eksikle. Sonrası futbolun bize sunduğu bir armağan oldu. çok zor bir deplasmandan, iki takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu bir anda galip gelmek bizim adımıza hem mutluluk, hemde umut verici oldu" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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