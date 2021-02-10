Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

10.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:42
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bulundukları ortam itibarıyla kendileri için zorluk derecesi çok yüksek bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz zorluk, sadece rakibimizin Fenerbahçe olmasından değil. Çok fazla sakat oyuncuya da sahibiz. Son 6 lig maçında kazanamadık. Tüm bunları yan yana getirince, psikolojik olarak sıkıntılı, öz güvenin düşük olduğu zamanda Fenerbahçe karşısına çıkmak kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Bakıldığında şanslarının düşük görüldüğüne dikkati çeken Kocaman, "Ancak oyun böyle başlamadı. İlk dakikadan itibaren yapmak istediklerimizi ortaya koyduk. 'Çok ciddi bir antrenör katkısı vardı.' demek yanlış olur. Oyuncuların geçmişten gelen doğaçlama saha yerleşimi ve topun aktarımını yapmaları çok işimize yaradı. Fenerbahçe'nin özellikle 3. bölgedeki sert baskısını kolay kırmaya başladık, maça ortak olduk." diye konuştu.

İlk yarının en net pozisyonunu Deniz'le bulduklarını ve sonrasında da golü attıklarını aktaran Aykut Kocaman, şunları söyledi:

"Golün başlangıcındaki kırmızı kart ve öne geçmenin verdiği avantajla beraber, oyundaki moralimizi arttırdık. İkinci yarı 1-0'dan sonraki süreçte maçı tabii ki bırakmayacaktık. Biraz daha bizim adımıza işi kolaylaştıracak ikinci gol için çok arayışımız oldu ancak biz üretemeyince, büyük bir beceri golü yedik. 1-1'den sona moral dengeleri Fenerbahçe lehine geldi. 10 kişi kalmalarının avantajını çok fazlasıyla kullandık. Uzatmalarda gelen gol, oyunun genelinde rakibin eksik kalma halini bir tarafta tutarak, bize bir armağan oldu. Böyle bir dönemde çok ihtiyacımız vardı."

Kocaman, Deniz Türüç'ün sakatlığıyla ilgili gelen soruya ise, "Şu anda sıcağı sıcağına söylenecek şeyler yanıltıcı olabiliyor. Önümüzdeki maçı kaçıracağını tahmin etmiyorum. Yeteri kadar sakatımız var. Bu maçta da hem Giuliano hem Deniz oyundan sıkıntılı çıktılar. Umarım bir an önce toparlanma dönemine geçeriz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 00:50:09. #1.14#
title