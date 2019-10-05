05.10.2019 19:24

- Aykut Kocaman: "Bizi üst sıklete çıkaran bir maç oldu"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

"Diğer takımlar için fırsat olabilecek bir sene"

İSTANBUL - Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından konuştu. Bu maçın kendilerini üst sıklete çıkardığını söyleyen Kocaman, bu sezon zirve yarışında alışılmış takımların dışında ekiplerin olacağına da dikkat çekti.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazanarak puanını 12 yapan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Maç öncesinden ziyade skorun oluşturduğu etkiden bahsetmek gerekiyor. Düşündüğümüz zaman ortaya çıkan skor öngörülerimizin üzerinde oldu. Çok daha farklı da olabilirdi. Ancak ilk 25-30 dakikalık bölümde Kasımpaşa da öne geçebilirdi. İki takıma da bakıldığı zaman, fizik gücü açısından Türkiye'nin en iyilerinden ikisi diyebilirim. Çok kuvvetli iki takımın karşılaşması oldu. İki takımdan birisi oyununu kabul ettirecekti. Kasımpaşa ilk etapta çok zorladı bizi. Çok hızlı şekilde ceza sahasına ortayla tehlike oluşturdular. Bunu çok hızlı yapan tehlikeli bir takım Kasımpaşa. Mesafeyi ayarladığımız paslarda doğru işler yaptık. Öne geçtikten sonra penaltı golüyle ikinci golü bulduk ve sonrasında rakip demoralize olunca 3-0'ı yakaladık. Sonrasında Serkan'ın çok fazla yapmadığı bir pozisyon gerçekleşti ve rakibi oyuna ortak ettik. İkinci yarının sert geçeceği belliydi. Çok net pozisyonlar yakaladık. Gerek bizim beceriksiz vuruşlarımız gerekse de kaleci Fatih'in becerisiyle bunları gol yapamadık. Bizi bir üst sıklete çıkaracak bir durum oldu bu maç, milli maç arası öncesinde" ifadelerini kullandı.

"Fırsat olabilecek bir sene"

Bajic'in yokluğunda Miya'nın kendi pozisyonunda oynadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Biz genelde 2 forvetle oynuyoruz. Bugün Ömer Ali ve Miya merkezdeki hücumcular olarak oynadılar. Bajic oynamadığı için Miya orada oynamadı, Miya zaten o bölgede oynuyor" dedi.

Süper Lig'de artık takımlar arasındaki güç farkının azaldığını da ifade eden Kocaman, "Son 2 haftadır oyuncuların temel özelliklerine göre mevki seçtik. Sukubic de bu doğrultuda artık daha serbest oynuyor. Değerlendirmelerimizi tecrübe ve verilerle yapıyoruz. 6-7. haftalardan sonra ritmimizi bulacağımızı söylemiştim. Son 3 senedir takımlar birbirine yakınlaştı. Seri galibiyetler oluyor sezon içinde. Güç pekiştiren birkaç takım zaman zaman seri galibiyetler yakalayabiliyor ama bu sene özellikle takımlar daha da yaklaştı. 1-2 takım dışında 15-16 takım birbirine çok yakın görünüyor. Organizasyonu sağlamlaşmış herhangi bir takımın zirve yarışına girmesi bu sene olabilecek gibi görünüyor. 3 büyükler ve Trabzonspor'un ilerleyen haftalarda lige ağırlık koyma durumu büyük ihtimal. Başakşehir'in de oyununda bir dönüşüm olduğu için şu anda onu tam olarak öngöremiyorum. Herkes sıkıntılı gibi görünürken ağırlıklarını koyma ihtimali yüksek olasılık ama diğer takımlar için de fırsat olabilecek bir sene diyebiliriz" diye konuştu.

"Bajic bu takımın birinci santrforudur"

Takımın önemli isimlerinden Bajic'le ilgili soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, "Bajic çok istediğim bir oyuncuydu. 2 sezon beraberdik kendisiyle. 2 sezonda 31 gol ve 10 civarı asist yaptı. 60-65 maçta 41 gole katkı sağladı. Konyaspor'a tarihindeki en büyük bonservisi kazandırmış bir oyuncu. Biz kendisini çok istedik ve o da bizi istedi. 2 senedir oyundan uzak kalmıştı. Forvet oyuncuları için ritim yakalamak çok önemli. Geldikten sonraki süreçte işler ne onun ne de bizim istediğimiz gibi. Ben de futbolcuyken böyle durumlar yaşamıştım. Geri dönüş için bir ufak nefes almasından fayda var. Bizim ana forvetimiz kendisidir. Çok da değerli bir isimdir kendisi. Herhangi bir nedenle harcanmasına gönlüm razı olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA