Aykut Kocaman Çarpıcı Derbi Değerlendirmesi: Beşiktaş Sahaya Çıkacak
Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını inandırıcı bulmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Arkasında durulabilecek zor bir karar, Beşiktaş sahaya çıkacak" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'IN ÇIKMAMASI BANA SÜRPRİZ OLUR"
Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakipleri Beşiktaş'ın yarıda kalan rövanş maçına çıkacağını iddia etti. Sarı-lacivertli teknik adam, siyah-beyazlıların ortamı yumuşatmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kocaman, "Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur, Beşiktaş sahaya çıkacak." dedi.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI SAHA İÇİNDE YARILMADI"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın çıkmama kararına uymayacağını söyledi. Hükmen galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu kaydeden Kocaman, "Maçı tatil ettiren gerekçelerden biri Şenol Güneş'in yarılması olarak hakem yazmış. Şenol Güneş'in başı saha içinde yarılmadı, artık gerçeklerin söylenmesi lazım. Görüşlerimin arkasındayım, pekiştirerek söylüyorum. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu tamamen maçı zorlama iptal kararı görüyor.
"HÜKMEN GALİBİYET İSTEMESİ GEREKEN TAKIM FENERBAHÇE'DİR"
Beşiktaşlı oyuncular hakem kararı almadan giriyorlar, Gökhan Gönül'ün videosu var. Şenol Güneş'in kafası yarılmadan içeri giriyor. Hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden biriyim, futbolculuk yaptım, antrenörüm şu an. Sahada bitsin diyorum, bizi yenerler. 10 kişiyken atakları var, biz 10 kişiyken orada 2-1 yaptık. Çıkmama kararı çok kuvvetli.
"BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK"
Arkasında durulabilecek zor bir karar, olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu bizi yumuşatmaya yönelik, bir kararın uygulaması gibi. Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur. Bu hissiyatım, bilgiyle konuşmuyorum." dedi.
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Lan bir sus işine bak sen dıllo ne adi bir adammışsın senCevap Yaz 9 12 Yayından KaldırANGARALI: ahmet bektaş senin kadar adi olamaz herhalde kişiliksiz9 7 Yayından Kaldır
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bjk kollana kollana son üç senede Türkiye''nin en antipatik ve şımarık takımı oldu. sonradan görmelik böyle bir şey. o kadar emin ki hükmen kazanacağından istediği gibi kafasına göre sahayı terk ediyor, cahil filozofları kindar şenol da orta oyunu oynuyor, utanmazlarCevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
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Bir laf vardir Allah dostumun da du?man niminda sereflisni versin. Ben kendimi bildim bileli hep bunu demisim dir. Besiktas kendini buyuk klup sayan Ama ici bos bir klüp..heleki bunlar biraz Basar gorduler mi yandik mi yandik Allah gostermesin. Hemen baslar lar. Besiktas ruhu besiktas li durusu gibi bir suru sacma şeyCevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
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Hangi stattta aykut kocamana yabanci madde atildi veya atilir hadi siz bir dusunun. Atilmaz neden cunku kimse ile î?i olmaz kocamanın. Evet bos konusur bazen Ama kin beslemez. Ama senol gunes ve tolga adli fulbolcu bile demeye dilim varmiyor. Bunlar trabzon formalarini ustunden cikarmayan karaktersizler. Taraftari gaza getirirseniz bedelini odersinizCevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır