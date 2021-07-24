Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in ilk hazırlık maçını değerlendirdi Açıklaması
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Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in ilk hazırlık maçını değerlendirdi Açıklaması

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in ilk hazırlık maçını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'la oynanan ve 0-0 sona eren hazırlık maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'la oynanan ve 0-0 sona eren hazırlık maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman, güçlü takım pozisyonlarını devam ettireceklerini söyledi.

İlk hazırlık maçlarını oynadıklarını belirten Kocaman, "Bugünkü oyunda bizim adımıza olumlu ya da olumsuz şeyler söylemek doğru olmaz. Bizim adımıza sezonun ilk hazırlık maçıydı. İyi oyun ya da kötü oyun diye bir nitelendirme yaparsam kendi oyuncularıma haksızlık olur. Ağır antrenmanlardan sonra ayaklar çok ağır olur. Maçta da bunun zorluklarını gördük. Benim adıma olumlu şeylerin biraz daha fazla olduğu bir oyun olarak gözüktü. Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz ve bir adım üstüne gideceğiz gibi görünüyor. Bu sene, mesleğine pozitif bakan oyuncu sayımız çok fazla. Eğer onları 3'üncü bölgede biraz daha değerlendirebilirsek olumlu şeyler olabilir gibi gözüküyordu antrenmanlarda." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor ve Panathinaikos ile planlanan hazırlık maçlarının iptal olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Malatyaspor ile bağlantı kurduk hem onlar hem de bizim adımıza iyi bir maç olacak gibi gözüküyor. Üç gün sonra Beşiktaş ile oynayacağız. Ölçü belirlemek için son derece iyi maçlardan birisi olacak. Kasımpaşa, Hatay ve ardından Kasımpaşa maçları var. Sezon içerisinde yukarıda olma arzusu olan takımlarla oynayacağız. Bunlardan bir tanesi de biziz. Kendi adıma ölçü yapabilmek için iyi göstergelerin olacağı maçlar olarak gözüküyor." şeklinde konuştu.

Kocaman, fiziki olarak maksimum seviyeye ulaşmalarının 1,5-2 ay süreceğini söyledi.

Türk takımları ile Avrupa takımlarının arasındaki farkın büyüdüğünü vurgulayan Kocaman şunları kaydetti:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da gözüktü ki artık dünyada ezber oyununa döndü iş. Baskı, oyun oynatmama ve topu aldığında da ezber oyunu var. Biz de kendi adımıza, Türkiye'deki koşullar içinde bunu biraz daha yapabilirsek kendimizi, geçen senenin son 7 maçında bıraktığımız görüntüye taşıyabiliriz. Nerelere doğru dönüşebileceğini kestirmek kolay olmuyor çünkü malzememiz insan. Genel görüntüler şu anda daha iyi olacağını gösteriyor. 10-12 yıldır ben Avrupa ile aramızdaki makasın açıldığını söylüyorum. Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyordum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı. Zaten düşen bir kalite var. Bu kalitenin düşüşünü biraz daha etkileyecek bir düzensizlik durumu var. Öte yandan biz düzensizliği ve kaosu çok sevdiğimiz için bunu belki bir süre sonra avantaja çevirebiliriz."

Kocaman bu sene yeniden tribünlere dönecek olan taraftarların önemine dikkati çekerek, "13 aylık bir aranın ardından futbolun içine şubat ayında girdim. Televizyon seyrederken de kenarda izlerken de taraftarsızlık gerçekten feci bir şey. Futbolda olmazsa olmaz tek şey, futbolcular. Ancak futbolu oynamaya başladıktan sonra en önemli unsur ise taraftarlar. Taraftarların da dönecek olması, işi tahmin edilirliğin biraz dışına çıkararak kaliteyi arttırma zorunluluğuna götürebilir gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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