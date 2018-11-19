Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'a İmzayı Attı!

Atiker Konyaspor, anlaşma sağladığı Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaman, Konya Büyükşehir Belediye Stadında, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da katılımıyla düzenlenen törende, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Aykut Kocaman, törende yaptığı konuşmada Atiker Konyaspor'a geldiği için memnuniyet duyduğunu söyledi.

"6 AY FUTBOLDAN UZAK DURDUM"

Konyaspor ile 2,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Kocaman, şöyle konuştu: "Millet olarak kavuşmaları çok iyi yapabiliyoruz ama ayrılmaları maalesef iyi yapamıyoruz. Ancak Konyaspor bunun tam tersini yaptı. Buradan giderken hayatımda yaşayabileceğim en güzel günlerden birini yaşattılar bana. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu şehirde yaşayacaklarımız bitmemiş ki dönüş söz konusu olduğunda daha iyisi ve güzeliyle karşılaştık. Yaklaşık 6 ay futboldan uzak durdum, belki sezon sonuna kadar da futboldan uzak kalırım, diyordum. Yani futbolun çok içinde kalmadım ve uzun süre yapmadığım bir şeyi yaptım. Son dönemlerde de oyuna, doğru takımlar neler yapıyor, diye bakmaya başladım."

"ÇOK SERT BİR MAÇLA BAŞLAYACAĞIZ"

İşe başlarken avantaj ve dezavantajlarının olduğuna dikkati çeken Kocaman, şunları kaydetti:"Bugün bir avantajımız ve bir dezavantajımız var. Avantajımız; Konyaspor artık seviyesini yükseltti. Ortalamanın üzerinde. 5-6 yıl önce lige başlama tarihiyle bugün arasında çok fark var. Bu ortalamanın yükselmesi çok büyük bir değer. Doğal olarak takımı şekillendiren oyuncular da bir adım daha fazlasını istiyorlar. Bu, hedefe giderken en büyük katma değerlerden bir tanesidir. Dezavantajımız ise bugün başlarken sanki bıraktığımız yerden devam edecekmiş gibi hissedilecek. Önümüzde Galatasaray maçı var. Yani çok sert bir maçla başlayacağız. Belki yapılanma tarafına doğru götürebileceğimiz bir test maçı olacak. Umarım futbol şansı yanımızda olur."

3. AYKUT KOCAMAN DÖNEMİ

Kulüp başkanı Hilmi Kulluk da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.İmza törenine, kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam daha önce, 2005-2006 ve 2014-2017 yılları arasında Konyaspor'un başında yer almıştı.