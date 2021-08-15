Aykut Kocaman: "Alanya duvarını geçemedik"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor maçının ardından, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sayısız denebilecek fırsatlar yakaladıklarını ancak rakip takımın kalecisi Serkan Kırıntılı'nın üst düzey oyunuyla golü bulamadıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor maçının ardından, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sayısız denebilecek fırsatlar yakaladıklarını ancak rakip takımın kalecisi Serkan Kırıntılı'nın üst düzey oyunuyla golü bulamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başlangıç maçı olması bizim adımıza da rakip adına da şansız eşleşme oldu. Bir şeyleri oturtma halindeyken ligin en organize takımıyla oynadık. Henüz Alanya seviyesinde değiliz. Saha içi organizasyonlarında Alanya kadar iyi değiliz. Maç önü analizlerinde üstün tarafları da bu gözüküyordu. Kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden biri yüksek oyuncu kalitesiydi. Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuz bize avantaj sağlıyordu ancak ilk yarıda bu anlamda doğru yaptığımız söylenemez. Sabırsız hızlı oynama arzusu Alanya'nın enerjisinin de yüksek olduğu anlarda bizim acayip top kayıplarımızla beraber bizi daha çok koşturdular, bizi kontrol ettiler. Golü de buldular. Moral ve alan kazandılar. Bizim davranış biçimiz daha da kontrolsüz oldu. Cılız ataklar yaptık ama oyunun kontrolünü alacak bir oyun oynadığımız söylenemez. Maçı ilk yarıdaki halimizde kaybettik" ifadelerini kullandı.

"En önemli faktör Serkan'dı"

Müsabakanın ikinci yarısında istediklerini daha fazla sahaya yansıttıklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "İkinci yarı beklenenler olmaya başladı. Hem saha için yerleşim, oyunun yönünü çevirmeye başlamamız, topun bizde kalmaya başlaması bizim adımıza pozisyonların gelmesine sebep oldu. Sayısız fırsat yakaladık ancak vuruşlarla ilgili şikayet etmenin manası da yok, vuruşlar da iyiydi. Burada en önemli faktör Serkan'dı. Üst düzey oyun ortaya koydu. İkinci yarı pek çok şeyi denedik ama bu Alanya duvarını geçmeye fayda sağlamadı" şeklinde konuştu.

"Bu oyuncularla seri galibiyetler alabiliriz"

"Forvet transferi düşünüyor musunuz?" sorusuna Aykut Kocaman, "Şu anda 4 forvetimiz var. Bugünkü oyuna bakarak bunu söylemek çok doğru olmayabilir ama benim hem takım hem oyun hem de futbol dünyasındaki halime bakarsanız ikini yarıdaki oyunumuzun etrafında ısrar etme halimiz olursa bu oyuncularla da seri galibiyetler alabiliriz" cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı