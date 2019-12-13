Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:40

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına verdi.

Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına kullandı.

Her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Kocaman, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA