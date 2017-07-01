Aykut Kocaman'a Sevgi Seli
- Aykut Kocaman'a sevgi seliDÜZCE - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a Düzce Topuk Yaylası'nda büyük ilgi gösterildi.
- Aykut Kocaman'a sevgi seli
DÜZCE - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a Düzce Topuk Yaylası'nda büyük ilgi gösterildi. Kocaman, antrenman sonrasında taraftarların formalarını imzaladı.
Fenerbahçe'nin kamp yapmak için geldiği Düzce Topuk Yaylası'na Fenerbahçeli taraftarlar akın etti. Sarı-lacivertli taraftarlar antrenman boyunca Kocaman lehine tezahüratlar yaptı. İdmanın sonunda sarı-lacivertli renklere gönül verenler, takımı ve Aykut Kocaman'ı tribünlere çağırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, tribünde bulunan taraftarların formalarını imzaladı.