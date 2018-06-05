Aykut Kocaman, 8 Milyon Liralık Tazminatını Kulüpte Bırakacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'la yapacakları görüşme sonrası ayrılık kararı çıkarsa 8 milyon TL'lik tazminatını almayacak.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından rotasını çizecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etmemesi durumunda 8 milyon TL'lik tazminatından da vazgeçecek.
KARARI ALİ KOÇ VERECEK
Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında kararını verecek olan Kocaman, Koç'un olası "Devam etmek istemiyoruz" talebi sonrasında istifasını sunacak ve sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine son verecek.
8 MİLYON LİRA KULÜPTE KALACAK
Aykut Kocaman'ın Koç ile yapacağı görüşmeden sonra olası bir istifa durumu aynı zamanda tazminattan vazgeçmesi anlamına da gelecek. Kocaman, Koç'un olası "Seninle çalışmak istemiyoruz" restine karşılık Fenerbahçe'den tazminat talep etmeyecek ve Kocaman'ın talep etmemesi sarı-lacivertli kulübün kasasından 8 milyon lira çıkmamasını sağlayacak.
(Sporx)
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Bence alsın bana versin ben o parayla Apartman alırım daireleri kiraya veririm köşeyi dönerim hatta ihtiyaç sahiplerine yardım da ederim bencil sadece kendini düşünen biri değilimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali koç Aykut hocayı kesinlikle göndermez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih terime Kapak...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Almazsa enayinin enayisidirCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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bence giderayak tüm takımı kadro dışı bırak :D::D::Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır