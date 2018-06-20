Aykut Kocaman Fenerbahçe İçin 1,5 Milyon Dolardan Vazgeçti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle başlayan yeni dönemde teknik direktör konusu da netlik kazanmak üzere. Sportif direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Fransız Damien Comolli'yi oturtan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük için Hollandalı Phillip Cocu ile anlaşırken Aykut Kocamanla da yolları ayırdı.

Mali olarak sıkıntılı olan Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira'ya ödenecek 1.9 milyon avroluk tazminat yükünün yanı sıra Aykut Kocaman'a da 1 yıllık hak edişi olan 1,5 milyon doları vermeyi göze almıştı ancak tecrübeli teknik adam bu parayı talep etmedi. Kocaman, ayrılık kararının telefonla bildirilmesine kırılsa da Fenerbahçe'yi kendisinin önüne koymaktan vazgeçmedi.

"SADECE YARDIMCILARIMIN MAAŞLARINI ÖDEYİN"

Yönetimle yaptığı görüşmede kendi payına düşen parayı talep etmediğini belirten Aykut Kocaman, sadece yardımcılarının ödemelerinin yapılmasını rica etti. Fenerbahçe'yi önemli bir mali yükten kurtaran Aykut Kocaman'm bu tavrı yönetim tarafından takdirle karşılanırken, başta eski külünü Konyaspor olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından teklifler alan tecrübeli teknik adamın bir süre dinlenmeyi düşündüğü öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardıkları Holllandalı Phillip Cocu'nun imzası için de son pürüzleri gidermek üzere. PSV Eindhoven ile sözleşmesi süren Cocu için 1 milyon avroluk tazminatı ödemeyi kabul eden Fenerbahçe'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Hollandalı hocayla anlaşmayı resmen ilan edeceği öğrenildi.