AYKOME Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilgili kurumların 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve 2022 yılı yatırım projeleri istişare edildi.

MASKİ İkiz Kuleler BESOT Konferans Salonu'nda düzenlenen AYKOME Genel Kuruluna Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, ilçelerin belediyelerinin temsilcileri ve altyapı şirketlerinin temsilcileri katıldı. AYKOME Genel Kurulu'nda gündem maddeleri üzerine konuşularak, karara bağlandı.

AYKOME Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "AYKOME Şube Müdürlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığımızın bünyesinde yer alan ve diğer altyapı yatırımcı kuruluşlarının kazı izin belgelerini düzenleyen, şehrimizde yapılan yer altı çalışmalarını koordine eden müdürlüğümüz. Bunların belirli periyotlarla genel kurulları yapılıyor. Kurulda ilgili firmalar, ilgili belediyeler ve kuruluşlar katılım sağlıyorlar. Bugünkü toplantıda 2021 yılında yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptık. 2022 yılında yapılacak çalışmaları görüştük. İl genelindeki altyapı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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