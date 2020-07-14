AYKOME 15 bin altyapı kazısı organize etti
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AYKOME 15 bin altyapı kazısı organize etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AYKOME), içme suyu, elektrik, gaz, telefon gibi yeraltından geçen bütün tesisler için yapılması gereken çalışmaların denetimini sağlayarak, koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmasını sağlıyor.

AYKOME 15 bin altyapı kazısı organize etti
14.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:47

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AYKOME), içme suyu, elektrik, gaz, telefon gibi yeraltından geçen bütün tesisler için yapılması gereken çalışmaların denetimini sağlayarak, koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmasını sağlıyor. 2014 yılında kurulan AYKOME Şube Müdürlüğü, bugüne kadar 15 bine yakın "Altyapı Çalışma İzin Belgesi" vererek, kurum kazıları arasında organizasyonu başarılı bir şekilde sağladı.

İl sınırları içerisinde içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, gaz, telefon, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçen bütün tesisler için yapılması gereken çalışmaların denetimini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, 2014 yılında kuruldu. Yer altına müdahale yapacak tüm kurumları organize eden AYKOME, hem altyapı, hem de üst yapı imalatlarının tek seferde yapılmasını sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "İl sınırları içerisinde; içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, gaz, telefon, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçen bütün çalışmalar için kurumlar şube müdürlüğümüze başvurmaktadır. Bu sayede aynı bölgede çalışma yapmak isteyen tüm kurumlar ile belediyelerin çalışmaları şube müdürlüğümüz tarafından organize ediliyor Böylelikle çalışmalar tek seferde yapılarak, hem altyapı, hem de üst yapı imalatlarının tamamlatılması hedeflenmektedir. Aynı bölgede çalışma yapmak isteyen kurumların, bölgeyi tekrar tekrar bozarak yüzey kaplamasına zarar vermesinin önüne geçilerek kamu yararı gözetilmektedir" dedi.

"Vatandaşlar da izin belgesi için AYKOME'ye başvuruyor"

Altyapı kurumları haricinde vatandaşların da yapacakları su arızası, kanal arızası çalışmalarında AYKOME'den izin almaları gerektiğini ifade eden Topkaya, "Aksi durumda, vatandaşlarımız cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Vatandaşlarımız altyapı çalışmalarına başlamadan önce kendilerine en yakın koordinasyon merkezimize yahut büyükşehir belediye binamızda bulunan Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğümüze başvurarak gereken en doğru bilgiyi alabilirler" dedi.

"Başarılı bir şekilde organize etti"

2014 yılında kurulan AYKOME'nin, bugüne kadar 15 bine yakın Altyapı Çalışma İzin Belgesi vererek, kurum kazıları arasında organizasyonu başarılı bir şekilde sağladığını sözlerine ekleyen Topkaya, "Manisalı hemşerilerimizin temiz suya, ısınmak için doğalgaza, hayatımızın vazgeçilmesi olan elektriğe ve hayatımıza yeni girerek kendisine kısa zamanda çok önemli yer edinen İnternete erişebilmesi için AYKOME Şube Müdürlüğü, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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